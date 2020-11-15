شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: نجحنا في الحفاظ على نشاط الكرة دون تجميد أو توقف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة على تواصل مستمر مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وتسير في الطريق السليم والصحيح، بدليل تجاوز الفترة الصعبة دون خسائر، والحفاظ على نشاط الكرة في مصر دون تجميد أو توقف، لأن «فيفا» إذا لاحظ أي خطأ كان سيقوم بتجميد النشاط.

وأكد وزير الرياضة: «نسير بخطى ثابتة، وملتزمون بكل الإجراءات القانونية والميثاق الأوليمبي».

واستضافت «المصري اليوم» وزير الشباب والرياضة في ندوة موسعة، اليوم الأحد، بمقر الجريدة، بحضور عبداللطيف المناوي، رئيس التحرير والعضو المنتدب، وبحضور القسم الرياضي برئاسة محمد الشرقاوي.

وقال الدكتور أشرف صبحي: «تجاوزنا هذه الفترة العصيبة بفضل توجيهات القيادة السياسية، والتعامل مع الملف بمنتهى الهدوء والاحترافية».