شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون ينتظم في تدريبات الأهلي الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن المغربي بدر بانون، مدافع الفريق الجديد، سينتظم في المران، الأسبوع المقبل.

وأعلن الأهلي تعاقده رسميًا مع بدر بانون، المدافع السابق لفريق الرجاء المغربي، لمدة أربع سنوات.

وكان «بانون» أعرب عن فخره وسعادته بالانضمام لصفوف الأهلي، مؤكدًا أنه يسعى للتتويج بجميع البطولات المحلية والقارية مع الفريق.

وأكد أنه سيقاتل مع زملائه في الفريق لكتابة تاريخ كروى جديد داخل القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أنه يتطلع لتقديم أفضل ما لديه لإسعاد جماهير نادي القرن في كل مكان، والمساهمة في زيادة حصيلة النادي من الألقاب.