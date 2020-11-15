شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن موعد انتظام المحترفين في تدريبات الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موعد انتظام الثلاثي الدولي المحترف في تدريبات الأهلي وهم؛ التونسي على معلول، والأنجولي جيرالدو، والمالي أليو ديانج.

وقال «عبدالحفيظ» في تصريحات عبر موقع النادي الرسمي إن اللاعبين الثلاثة سينتظمون في مران الفريق يوم 19 نوفمبر الجاري، بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة.

وأضاف أنه حرص على الاطمئنان على اللاعبين الثلاثة والتأكيد على موعد انتظامهم يوم 19 الشهر الجاري.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا المحدد له يوم ٢٧ نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى مواجهة أبوقير للأسمدة في منافسات دور الثمانية لمسابقة كأس مصر.