شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: الشائعات آفة الرياضة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إطلاق مبادرة نبذ التعصب في الوسط الرياضي بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة، من أجل توفير مناخ هادئ وآمن لممارسة الرياضة، والحفاظ على حالة الأمن والآمان والاستقرار التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي أطلق مبادرة «تصدوا معنا للشائعات».

وأكد الوزير أن الرياضة وكرة القدم والأندية الشعبية والجماهير، أكثر وسيلة للشائعات، لاسيما في عصر التكنولوجيا والسوشيال ميديا، لدرجة أن الشائعات أصبحت هي آفة الرياضة المصرية، وعلى الجميع تحمل المسؤولية معنا، من أجل التصدي والقضاء على الشائعات.

واستضافت «المصري اليوم» وزير الشباب والرياضة في ندوة موسعة، اليوم الأحد، بمقر الجريدة، بحضور عبداللطيف المناوي، رئيس التحرير والعضو المنتدب، وبحضور القسم الرياضي برئاسة محمد الشرقاوي.