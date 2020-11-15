شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: لست وزيرًا لكرة القدم فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه ليس وزيرًا لكرة القدم فقط، لكنه مسؤول عن جميع الرياضيات والألعاب الفردية والجماعية، وعن الشباب المصري الذي وصل عدد المشاركين منهم في فاعليات وأنشطة الوازرة لأكثر من 2 مليون شاب، لكن الأضواء دائمًا ما يتم تسليطها على كرة القدم والأزمات والسلبيات.

واستضافت «المصري اليوم» وزير الشباب والرياضة في ندوة موسعة، اليوم الأحد، بمقر الجريدة، بحضور عبداللطيف المناوي، رئيس التحرير والعضو المنتدب، وبحضور القسم الرياضي برئاسة محمد الشرقاوي.

وشدد «صبحي» على أنه وزير للشباب والرياضة لجميع الألعاب والأنشطة الرياضية والشبابية في مصر كلها، وأن لدى الوزارة هدفًا واضحًا وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وهي توسيع قاعدة ممارسة الرياضة، وهو ما وضح من مبادرة «دراجتك صحتك».