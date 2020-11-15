شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خيبل يفوز ببطولة التايكواندو لأندية المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توج نادي خيبل بالبطولة التنشيطية للتايكواندو لفئة الأشبال والناشئين، لأندية المهرة، نظمها مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة.



وفاز خيبل بالمركز الأول برصيد 57 نقطة، ثم نادي الجزع برصيد 42 نقطة، ونادي ضبوت برصيد 33 نقطة.

كانت هذه تفاصيل خبر خيبل يفوز ببطولة التايكواندو لأندية المهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.