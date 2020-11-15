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شكرا لقرائتكم 460 ألف جنيه تمنح بيراميدز فرصة منافسة القطبين على هذا اللاعب الشاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بات حاتم جميل الشهير بـ"مولر"، لاعب نادى المنصورة ومنتخب الشباب، قريبا من الانضمام إلى أحد القطبين الكبيرين في الميركاتو الصيفى، الأهلى والزمالك، خاصة بعد أن أصبح اللاعب حرا بمجرد حصوله على الاستغناء الخاص به من ناديه "المنصورة.
وكان مسئولو الأهلى والزمالك قد طلبوا ضم اللاعب إلا أن مغالاة مسئولي المنصورة في طلباتهم المادية، صرفت أنظار القطبين عن الصفقة، حيث طلبوا الحصول على مليون جنيه نظير الاستغناء عن الموهبة الشابة، وهو الوضع الذى تغير في الأيام الماضية، حيث سدد اللاعب مبلغ 460 ألف جنيه لمسئولى المنصورة، وحصل على الاستغناء الخاص به، ليبدأ مسئولو القطبين في مخاطبة اللاعب مرة أخرى.
كما دخل نادى بيراميدز على خط التفاوض مع اللاعب الذى يجيد مركزى لاعب الوسط قلب الدفاع، ليشعل الصراع بين الكبار الثلاثة على ضم اللاعب، الذى تلقى أيضا عرضا من نادى الجزيرة الإماراتى.
وكان حاتم جميل قد لعب لمدة موسم مع نادى باشاك شهير التركى، قبل أن يعود إلى مصر ويفاضل بين العروض الثلاثة المقدمة له.
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