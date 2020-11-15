شكرا لقرائتكم الزمالك يستعيد فرجانى ساسى الخميس بعد المشاركة مع تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، إلى القاهرة، يوم الخميس المقبل، من أجل الانضمام إلى استعدادات الفريق الأبيض خاصة لتجهيزه للتواجد مع الزمالك فى المباراة المرتقبة للفارس الأبيض مع الأهلى، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، على استاد القاهرة الدولى.

ويتواجد فرجانى ساسى مع منتخب تونس حاليًا، حيث يستعد رفقة نسور قرطاج حاليا لمواجهة تنزانيا، يوم الثلاثاء المقبل، فى الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للنسخة المقبلة ببطولة أمم إفريقيا، حيث سيعود من تنزانيا إلى تونس ثم سيعود إلى القاهرة يوم الخميس القادم، من أجل الانضمام إلى الفريق الأبيض

فيما قرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، استدعاء لاعبى الفريق المتواجدين فى منتخب الشباب، من أجل التواجد مع الفريق فى المواجهة المقبلة أمام نادى مصر، والمقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل خوض الفارس الأبيض لمباراته المرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، على استاد القاهرة الدولى.

ويضم منتخب الشباب من الزمالك مجموعة من اللاعبين الذين يشاركوا مع الفريق الأبيض فى المنافسات المحلية وعلى رأسهم أحمد عيد ظهير الفريق إلى جانب المدافع ياسين مرعى وثنائى الخط الأمامى حسام أشرف وأسامة فيصل، ويستعد منتخب الشباب حاليا لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا المقرر إقامتها بتونس في الفترة من 15 إلى 27 ديسمبر، بمشاركة المغرب والجزائر وتونس وليبيا، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا.