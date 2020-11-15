شكرا لقرائتكم الزمالك يستدعى لاعبى منتخب الشباب بسبب مواجهة نادى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، استدعاء لاعبى الفريق المتواجدين فى منتخب الشباب، من أجل التواجد مع الفريق فى المواجهة المقبلة أمام نادى مصر، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل خوض الفارس الأبيض لمباراته المرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد القاهرة الدولى.

ويضم منتخب الشباب من الزمالك مجموعة من اللاعبين الذين يشاركوا مع الفريق الأبيض فى المنافسات المحلية وعلى رأسهم أحمد عيد ظهير الفريق إلى جانب المدافع ياسين مرعى وثنائى الخط الأمامى حسام أشرف وأسامة فيصل، ويستعد منتخب الشباب حاليا لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا المقرر إقامتها بتونس في الفترة من 15 إلى 27 ديسمبر، بمشاركة المغرب والجزائر وتونس وليبيا، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا.

من ناحية أخرى، أكد ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب، أن استبعاد ثنائى وادى دجلة كريم محمد، وأحمد شريف من معسكر المنتخب يرجع إلى خروجهم عن النظام، وعدم الالتزام بالنظام الذى يسود معسكر المنتخب وقال ياسين فى تصريحات تليفزيونية: "المسئول عن منتخب الشباب واحد بس، هو ربيع ياسين، أنا المسئول عن كل حاجة والتنسيق مع الأندية واللاعبين" .

وعن قيام اللاعبان بإبلاغ الادارى بخروجهم من المعسكر شدد ياسين، أنه لا يوجد هذا قائلا:"مافيش حاجة اسمها بلغو الإدارى، إزاى يخرجوا وأنا نايم من غير ما يبلغونى وهما عليهم تدريب الصبح" .

كما قرر ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عامًا، استبعاد لاعبي وادي دجلة كريم محمد وأحمد شريف، من معسكر شباب الفراعنة، عقب خروجهما من المعسكر دون إذن الجهاز الفني، وانتظر ربيع ياسين، صدور قرار تحقيق نادي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي مع الثنائي، لأكثر من ثلاثة أيام، لكنه لم يصدر حتى الآن وبناء عليه تم اتخاذ القرار باستبعادهما، من قائمة المنتخب الوطني للشباب الذي يستعد لبطولة شمال أفريقيا المقرر إقامتها بتونس في الفترة من 15 إلى 27 ديسمبر، بمشاركة المغرب والجزائر وتونس وليبيا، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا.