شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يقترب من ضم محمد عبد العاطى من وادى دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب مسئولى نادي الاتحاد السكندري من التعاقد مع محمد عبد العاطي لاعب وسط وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الحالية خاصة بعد ما نالت إمكانيات اللاعب إعجاب حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري حيث منح الضوء الأخضر للمجلس من أجل التعاقد معع قبل غلق باب القيد المحلي في 30 نوفمبر الحالي .

واستقر حسام حسن، على لاعبى الفريق ضمن القائمة الأولى وأرسلها إلى محمد مصيلحى رئيس النادى قبل الإعلان عنها وتأكد بصفة نهائية خلو القائمة الأولى من نور السيد وإسلام جمال وأسامة العزب وأيمن غباشى، ومن الوارد خلو القائمة من عدد آخر من اللاعبين.

وأعلن مسئولو الاتحاد السكندرى، تمسكهم بالحراس الثلاثة فى الموسم المقبل، وهم عماد السيد ومحمود الزنفلى وعمرو خليل، وأنه لا نية مطلقا للتفاوض مع أى حارس آخر سواء من داخل الإسكندرية أو خارجها، ورفض مصدر مسئول بالاتحاد السكندرى الزج باسم ناديه من بعض وكلاء اللاعبين لزيادة أسعار البعض وتسويقهم بالشكل الكافى على حساب زعيم الثغر، فى ظل السياسة التى ينتهجها مجلس الإدارة الحالى بالتعاقد مع اللاعبين بناءً على رؤية من حسام حسن المدير الفنى الحالى للفريق.

وأضاف مصدر مسئول داخل مجلس إدارة الاتحاد، أن الجهاز الفنى لا يفكر فى تدعيم مركز حراسة المرمى، نظرا لتواجد الثلاثى عماد السيد ومحمود الزنفلى وعمرو خليل، مبديا اندهاشه من الأخبار التى تتداول عبر مواقع السوشيال ميديا عن دخول زعيم الثغر فى مفاوضات مع بعض اللاعبين.