شكرا لقرائتكم محمد صلاح يوجه رسالة إلى فتوح بعد المشاركة مع منتخب مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر أحمد فتوح، الظهير الأيسر للزمالك والمنتخب الوطنى، صورة عبر "ستورى" حسابه على موقع "انستجرام"، عبارة عن الرسالة التى تلقاها من الدولى المصرى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، حيث قال صلاح لفتوح:"مبروك يا حبيبى ماتش امبارح بداية هايله وإن شاء الله فى استمرار دايما"، ليرد فتوح على صلاح قائلا:"الله يبارك فيك يا عالمى فرحت جدا إنك كلمتنى والله".

وشارك فتوح مع المنتخب الأول بشكل أساسى فى لقاء توجو، الذى أقيم أمس، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة للنسخة المقبلة من أمم إفريقيا، وتألق خلال المباراة ليحرص محمد صلاح على تحفيزه من خلال إرسال رسالة له عبر تطبيق "واتس آب"، من أجل الشد من آزره ودعمه بعدما تألق مع المنتخب الأولمبى لينضم إلى المنتخب الأول.



رسالة محمد صلاح

وغادر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى إلى توجو، اليوم، على متن طائرة خاصة، استعداداً لمواجهة توجو فى السادسة من مساء الثلاثاء المقبل بالجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التى تستضيفها الكاميرون وحقق منتخب مصر فوزا صعبا ومهما على منتخب توجو بهدف دون رد فى الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، بهدف أحرزه محمود حمدى الونش فى الدقيقة 53 برأسية متقنة من تمريرة محمد النني.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب مصر للنقطة 5 ويتصدر المجموعة السابعة، متفوقاً بفارق الأهداف على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثانى برصيد 5 نقاط، ثم كينيا 3 نقاط فى المركز الثالث وتوجو فى المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

بدأ حسام البدري، المدير الفنى لمنتخب مصر مباراة توجو بالأمس، بتشكيل مكون من: محمد الشناوى - محمد هانى - محمود حمدى الونش - أحمد حجازى - أحمد أبو الفتوح - محمد الننى - عمرو السولية - عبد الله السعيد - محمود حسن تريزيجيه - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد.