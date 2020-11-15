شكرا لقرائتكم 6 ساعات لطائرة المنتخب فى رحلة الإياب أمام توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستغرق رحلة منتخب مصر إلى العاصمة التوجولية لومى 6 ساعات، وأقلعت طائرة المنتخب الخاصة إلى توجو فى تمام الثانية عشر ظهر اليوم الأحد، ومن المقرر أن تصل فى تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ومنح حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر للاعبيه راحة اليوم من التدريبات خوفا من الاجهاد والارهاق قبل مواجهة الاياب أمام توجو يوم الثلاثاء المقبل.

وقرر حسام البدرى استبعاد عمرو السولية، لاعب الأهلى والمنتخب، من رحلة توجو لخوض مباراة الإياب الثلاثاء المقبل فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، بعدما تأكد إيقافه وعدم مشاركته فى مباراة الإياب لحصوله على الإنذار الثانى أمس فى المواجهة التى انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف سجله محمود الونش، كما استبعد محمد هانى بسبب الإصابة.

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا ومهما على منتخب توجو بهدف دون رد فى الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، بهدف أحرزه محمود حمدى الونش فى الدقيقة 53 برأسية متقنة من تمريرة محمد النني.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر للنقطة 5 ويتصدر المجموعة السابعة، متفوقاً بفارق الأهداف على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثانى برصيد 5 نقاط، ثم كينيا 3 نقاط فى المركز الثالث وتوجو فى المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

بدأ حسام البدري، المدير الفنى لمنتخب مصر، بتشكيل مكون من: محمد الشناوى - محمد هانى - محمود حمدى الونش - أحمد حجازى - أحمد أبو الفتوح - محمد الننى - عمرو السولية - عبد الله السعيد - محمود حسن تريزيجيه - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد.