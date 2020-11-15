شكرا لقرائتكم مران الزمالك.. باتشيكو يجتمع مع معاونيه بعد العودة من الإجازة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، على عقد جلسة خاصة مع جهازه المعاون قبل انطلاق المران اليوم، واتفق باتشيكو مع جهازه على البرنامج في الفترة القادمة والاستعداد لمواجهة نادى مصر، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل خوض الفارس الأبيض لمباراته المرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد القاهرة الدولى.

وعاد البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، لقيادة تدريبات الفريق بداية من اليوم، الأحد، بعد نهاية فترة الإجازة التى حصل عليها منذ الانتهاء من مباراة الرجاء المغربى، فى إياب دور قبل النهائى بدورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ستاد القاهرة، ليتأهل الأبيض إلى نهائى البطولة بعد الفوز فى الذهاب بهدف دون رد، أحرزه أشرف بن شرقى، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث يستعد الزمالك حاليًا لمواجهة نادى مصر.

وقام البرتغالى باتشيكو بالإطلاع على التقريرين الفنى والطبى الذى تم تجهيزهما له من قبل مساعده مدحت عبد الهادى الذى تولى قيادة التدريبات منذ الأربعاء الماضى، إلى جانب التقرير الطبى الذى تم إعداده من قبل الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للفريق، حول حالة كافة اللاعبين، حتى يكون المدرب البرتغالى على دراية بكافة الأمور الخاصة بالفريق قبل العودة اليوم لقيادة المران رفقة جهازه المعاون من أجل تحضير الفريق بأفضل صورة للمنافسات القادمة، خاصة بعد قرار مجلس إدارة النادى بتحفيز اللاعبين بصرف جميع المستحقات الخاصة بهم وذلك لتحفيزهم على مواصلة تحقيق الانتصارات وخاصة فى النهائى الأفريقى من أجل إسعاد الجماهير البيضاء بتحقيق اللقب القارى.

يذكر، أن مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد، جيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.