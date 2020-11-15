شكرا لقرائتكم خبر عن هاميلتون.. من طفل فقير إلى أحد أساطير الفورمولا1 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحوّل البريطاني لويس هاميلتون من طفل فقير لوالد أسود البشرة وأم بيضاء انفصلا عن بعضهما حين كان في الثانية من عمره، إلى أحد أعظم سائقي بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد؛ بعد إحراز لقبه العالمي السابع الأحد، ومعادلته رقم الأسطورة الألماني ميكايل شوماخر.

وحمل تتويج هاميلتون في إسطنبول الرقم 94 في مسيرته - ليحصد ابن الـ35 لقباً عالمياً جديداً بعد 2008، 2014، 2015، 2017، 2018 و2019.

انضم هاميلتون، الفاعل اجتماعياً لاسيما فيما يخص مكافحة التمييز العنصري، إلى الفريق الألماني في 2013، وضمن لقبه الخامس توالياً والسابع في مسيرته، بعدما رفع رصيده إلى 307 نقاط في الصدارة أمام زميله الفنلندي فالتيري بوتاس (197) وسائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن (170) قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم.

وقال هاميلتون بعد معادلة رقم شوماخر «لا أجد الكلمات المناسبة. ما حققته تخطى جميع أحلامي».

وذكر البريطاني بعد تخطي رقم شوماخر بعدد السباقات المحرزة أن «مجرد التواجد مع هذا الفريق يلهمني على مواصلة الضغط والسعي لتحقيق نجاحات أكبر. لا يوجد شعور يشبه التواجد والتسابق لمصلحة مرسيدس. لم يكن بإمكاني سوى أن أحلم بتحقيق هذه الإنجازات. لم تكن لدي الكرة السحرية عندما اخترت الانضمام إلى فريق مرسيدس، لكني هنا الآن، أحاول استغلال كل يوم بأفضل طريقة ممكنة. لهذا السبب يمكن للجميع ملاحظة هذه النتائج».

وكان هاميلتون انتزع رقماً قياسياً آخر في حوزة شوماخر هذا الموسم عندما اعتلى منصة التتويج للمرة الـ156 في مسيرته خلال سباق إسبانيا في أغسطس/آب الماضي، وقد رفعها في سباق اليوم إلى 163 مرة.

فضل الوالد

كما تفوق هاميلتون على شوماخر في عدد مرات الانطلاق من المركز الأول عام 2017؛ حيث نجح في ذلك 97 مرة، في مقابل 68 للألماني، و65 للبرازيلي الراحل إيرتون سينا.

ويدين هاميلتون بوصوله إلى هذه المكانة لوالده أنتوني، الذي على الرغم من وضعه المادي الصعب، لم يبخل في تنمية موهبته منذ الصغر، واضطر للعمل في ثلاث وظائف؛ لتوفير ما يكفي من المال ليتمكن لويس من المشاركة في سباقات «الكارتينغ».

لم يخف فقر الطفولة الموهبة الاستثنائية التي تمتع بها هاميلتون منذ نعومة أظفاره، وجعلت منه سائقاً بالفطرة. في عام 1995، وفي سن العاشرة، استعار هاميلتون ملابس بطل سابق للفئات العمرية في سباقات الكارتينغ البريطانية، وأحرز اللقب خلفاً له.

تعرف هامليتون إلى رئيس ماكلارين في حينه رون دينيس. طلب الفتى هاميلتون من دينيس توقيعاً تذكارياً وقال له: «يوماً ما أريد أن أشارك في السباقات معك»، ليرد عليه الأخير بالقول: «اتصل بي بعد تسعة أعوام وسأعقد معك صفقة».

لم ينتظر دينيس تسعة أعوام. بعد ثلاثة فقط، وافق على رعاية مسيرة هاميلتون التي تدرجت في الفئات الدنيا للفورمولا، قبل أن يخوض أولى سباقاته في الفئة الأولى مع الفريق البريطاني عام 2007.

عنيد وسريع

لم ينتظر هاميلتون طويلاً ليفرض نفسه في رياضة لا ترحم، سواء أكان على صعيد التنافس الشرس بين السائقين، أو حتى على صعيد المتطلبات البدنية لكل سباق. عنيد، صلب، ومتفرد بقراراته... صفات مضافة إلى موهبته، ساهمت في تحقيقه «عاصفة» في موسمه الأول مع اقترابه من إحراز اللقب، لاسيما بعدما اعتلى منصة التتويج تسع مرات متتالية في سباقاته التسعة الأولى.

سريع الحركة على الحلبة وخارجها. متقلب المزاج، حاد الطباع أحياناً، ومنافس لا يعرف حدوداً أو خوفاً، حتى من زميل يحمل لقب بطولة العالم مرتين: في عامه الأول مع ماكلارين، تنافس مع فرناندو ألونسو، وخرج منتصراً برحيل الإسباني عن الفريق بنهاية الموسم.

كان هذا الخروج إشارة مبكرة على صعوبة أن يكون أي سائق زميلاً لهاميلتون. لم يحظ البريطاني بفرصة إحراز اللقب في موسمه الأول، إلا أنه لم ينتظر طويلاً: في 2008، وبمركز خامس في السباق الأخير في البرازيل حققه بشق النفس، توج بطلاً للمرة الأولى.

لم يخف توتره مع فشل سيارة ماكلارين في مجاراة الألماني سيباستيان فيتل وريد بول بين 2010 و2013، عندما هيمن السائق الأشقر على بطولة العالم. انتقل إلى مرسيدس، مبتعداً في الوقت نفسه عن سطوة دينيس في ماكلارين، وسطوة والده أنتوني كمدير لأعماله. في الفريق الألماني، بات زميلاً لصديق الطفولة: الألماني نيكو روزبرغ.

بدأ هاميلتون تدريجياً باتباع نمط حياة باذخ لاسيما في الولايات المتحدة؛ حيث صار نجم سهرات مع الموسيقيين ونجوم الموضة. لم يلتزم بالقيود التي عادة ما يخضع لها الرياضيون، إلا أن ذلك لم يمنعه من العودة إلى المركز الأول، وإحراز اللقب لعامين متتاليين (2014 و2015)، فيما اعتبره متابعو الفورمولا واحد كسراً لهيمنة فيتل، وفرصة لإحياء التنافس في الرياضة.

كان عام 2016 عنواناً للتنافس بين هاميلتون وزميله روزبرغ، مع مواصلة مرسيدس التفوق على باقي الفرق.

في السباق الأخير، حسم الألماني لقب البطولة على حساب زميله البريطاني، وحرمه فرصة مواصلة سلسلة البطولات. إلا أن روزبرغ فاجأ الجميع باعتزاله بعد أيام من إحرازه اللقب الأول في مسيرته.

ومنذ 2017، بدا هاميلتون سائقاً لا يقهر مهيمناً على بطولة العالم بشكل تام حتى الموسم الحالي الذي تجاوز فيه مع سائقين آخرين الظروف الصعبة الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ويقول مدير مرسيدس توتو وولف: إن هاميلتون «لا يكون راضياً أبداً. لا يهدأ. لا يكون سعيداً أبداً بما هو عليه كسائق أو كإنسان. يريد أن يحقق الأفضل، أن يتطور، وهو إلى حد كبير جزء من قيادة الفريق».

بعدما حقق الكثير وكان خير سفير لرياضته، ظهر اهتمام كبير لهاميلتون في القضايا الاجتماعية.

في الموسم الماضي، عبّر عن مخاوف بشأن البيئة وكشف عن حالة يأس عالمية معلناً أن الكوكب: مكان «فاسد» وشعر بأنه يريد «الاستسلام».تعليقات إلى جانب الكشف عن أسلوب حياته النباتي دفعت البعض لاتهامه بالنفاق.

أما هذا الموسم فناشد بمزيد من التنوّع في عالم الفورمولا واحد، على وقع تحركات «حياة السود مهمة» في الولايات المتحدة.

شكلت مسيرته وسعيه لحرية التعبير مصدر نصح للسائقين الشبان «أنصح أي طفل يحاول التسابق بعد الاستماع لأشخاص يقولون له إنه بحاجة لمعد ذهني للمساعدة في التحكم بعقلك.. عليك أن تنطلق بحرية وتكتشف نفسك. الأمر كلّه يتعلق بالاكتشاف. وأنت فقط من يمكنه القيام بذلك».

سباق العمر

وبالعودة إلى سباق تركيا الأحد فقد تقدم هاميلتون الذي انطلق من المركز السادس، على المكسيكي سيرخيو بيريز (ريسينغ بوينت) والألماني سيباستيان فيتل (فيراري) محققاً فوزه العاشر هذا الموسم في 14 سباقاً.

ودخل هاميلتون (35 عاماً) السباق الذي أقيم في أجواء ماطرة وهو في وضع جيد لحسم اللقب لمصلحته؛ لأنه كان يتعين على بوتاس التفوق عليه بفارق 8 نقاط؛ لكي يؤجل تتويجه وهي مهمة كانت تبدو صعبة لا سيما أنه لم يتفوق على هاميلتون سوى في 3 مرات هذا الموسم في 13 سباقاً، وتحديداً في النمسا وروسيا وإيطاليا؛ حيث تمت معاقبة البريطاني في هذه السباقات من قبل المراقبين؛ لارتكابه مخالفات في القيادة. وقد أنهى بوتاس السباق في المركز الرابع عشر.

وحافظ الكندي لانس سترول (ريسنيغ بوينت) على مركزه في صدارة السباق عند الانطلاق؛ لكن الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول) حقق انطلاقة سيئة فتراجع من المركز الثاني إلى الخامس خلافاً لهاميلتون الذي تقدم من المركز السادس إلى الثالث.

لكن هاميلتون فقد السيطرة على سيارته على أحد المنعطفات في اللفات الأولى وتراجع إلى السادس.

وتبادل أربعة سائقين صدارة السباق وهم: سترول، بيريز، فيرشتابن ثم هاميلتون الذي انتزع المركز الأول في اللفة 37 مستغلاً دخول سترول إلى المرآب لتغيير إطارات سيارته ومتجاوزاً سيرجيو بيريز في طريقه نحو لقبه السابع التاريخي.