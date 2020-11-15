شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرياضة تبحث آفاق تطوير العلاقات الرياضية مع مالطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحثت الهيئة العامة للرياضة مع سفارة جمهورية مالطا لدى الدولة، سبل تطوير العلاقات الرياضية وأوجه التعاون بين الإمارات وجمهورية مالطا، وناقشت القضايا الرياضية على المستوى العالمي وتأثير الأحداث العالمية فيها، كما تمت مناقشة التجارب والتحديات في القطاع الرياضي. جاء ذلك خلال لقاء سعيد عبد الغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، بماريا كاميليري كاليا، سفيرة مالطا لدى الدولة بحضور خالد عيسى المدفع، الأمين العام المساعد وعمر عبد الرحمن مدير إدارة الشؤون الرياضية، وهدى مطر رئيسة قسم العلاقات الخارجية، وحسن الرمسي مسؤول البروتوكول والمراسم في الهيئة العامة للرياضة. وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي جرى بمقر الهيئة في دبي، أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية في القطاع الرياضي، مع ضرورة توثيق وتعزيز التعاون المشترك عبر توقيع مذكرة تفاهم.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الرياضة تبحث آفاق تطوير العلاقات الرياضية مع مالطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.