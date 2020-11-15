شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح يعتلي قمة المجموعة الأولى و«الفرسان» يجتاز «الإمبراطور» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

اعتلى البطائح قمة ترتيب المجموعة الأولى لدوري الإمارات لكرة السلة للرجال برصيد 5 نقاط بعد فوزه المستحق على ضيفه النصر 74-66 في مباراة الجولة الثالثة من المرحلة الأولى للدوري، متقدماً على شباب الأهلي الثاني في الترتيب بـ4 نقاط، فيما دخل الشارقة حامل لقب الموسم المنصرم الغائب عن هذه الجولة، في شراكة مع الوصل والنصر في المركز الثالث، برصيد ثلاثة نقاط لكل منهم.

وحقق البطائح انتصاره الثاني توالياً على حساب النصر بعدما تقدم في الربع الأول بفارق كبير 29-20، وشهدت الفترة الثانية صحوة للنصر ليتمكن من التعادل 16-16، لكن البطائح بقيادة مدربه «ميشو» عدل من تكتيكاته وكثف من هجماته الخاطفة السريعة مستفيداً منها في إنهاء الربع الثالث بفارق 7 نقاط 16-9 ورغم عودة النصر في الربع ونيله الأفضلية 21-13، إلا أنها لم تشفع له بالنظر إلى مجمل الفترات الأربع ليحسم البطائح فوزه 74-66 ويتربع على صدارة ترتيب المجموعة، علماً أنه حقق برونزية الموسم المنصرم لأول مرة في ثاني موسم يشارك فيه بالبطولة.

وفي مباراة ثانية لحساب المجموعة الأولى، حقق شباب الأهلي وصيف النسخة السابقة من الدوري فوزاً مستحقاً على ضيفه الوصل بنتيجة 78-68، واستهل بنيل الأفضلية في الفترة الأولى وبفارق كبير 15 نقطة 25-10، وواصل «الفرسان» تفوقه في الربع الثاني 17-13 قبل أن يصحو «الإمبراطور» محاولاً العودة ويكسب الفترتين الثالثة والرابعة 22-16 و23-20، لكن الفارق المريح الذي حققه شباب الأهلي في الفترتين الأولى والثانية حسم النتيجة لمصلحته 78-69.

وفي انطلاقة مباريات المجموعة الثانية، استهل فريق الوحدة مشواره في الدوري بانتزاع فوز صعب من مضيفه بني ياس 102-101، بعد مباراة بلغت أحداثها قمة الندية والإثارة ولم تحسم نتيجتها لمصلحة «العنابي» إلا في الثانية الأخيرة، وتقدم بني ياس في الربع الأول 26-21 ليعود الوحدة في الربع الثاني ويكسب 30-23 لتشتعل المباراة في الربع الثالث ويتمكن بني ياس من حسمه لمصلحته 24-22، ليبلغ الصراع قمته في الربع الرابع الذي أنهاه الوحدة بصعوبة 29-28 ليحسم النتيجة 102-101، محققاً أول فوز له في ضربة بداية المجموعة الثانية.

وفي مباراة ثانية بذات المجموعة، لم يجد الظفرة صعوبة في تحقيق انتصاره العريض على العين 71-35 في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي الجزيرة، سيطرت فيها سلة «الفارس» على مجريات فتراتها الأربعة «18-10 و10-7 و28-6 و15-12» ليحقق الظفرة فوزاً سهلاً في مستهل منافساته بالمجموعة.

وبنتائج الجولة الأولى لمجموعة أبوظبي، اعتلى فريقا الظفرة والوحدة الصدارة برصيد النقطتين لكل منهما، وليتشارك بني ياس والعين المركز الثالث برصيد النقطة الواحدة، فيما احتل الجزيرة المرتاح في هذه الجولة المركز الخامس.

وتسفر نتائج الدور الأول التمهيدي، عن تأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى عن كلتا المجموعتين إلى الدور ربع النهائي، على أن تخوض فرق المجموعتين التي ستحل في ختام التمهيدي المركزين الرابع والخامس، دوراً إضافياً يقام بنظام «بست أوف 3» من مباراة ذهاب وإياب واللجوء إلى مواجهة فاصلة في حال التعادل بالفوز، يتحدد من خلالها هوية الفريقين المكملين لدور الثمانية.

