هاميلتون بطلًا للعالم للمرة السابعة معادلًا شوماخر

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اسطنبول: توج سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بطلا للعالم لسباقات فورمولا واحد للمرة السابعة في مسيرته ليعادل رقم الاسطورة الالماني ميكايل شوماخر، بعد فوزه بالمركز الاول في سباق جائزة تركيا الكبرى المرحلة الرابعة من بطولة العالم على حلبة "اسطنبول بارك" الاحد.

وتقدم هاميلتون الذي انطلق من المركز السادس، على المكسيكي سيرخيو بيريز (ريسينغ بوينت) والالماني سيباستيان فيتل (فيراري) محققا فوزه العاشر هذا الموسم في 14 سباقا.

وقال هاميلتون الذي بكى من شدة التأثر بتحقيق هذا الانجاز لدى اجتيازه خط النهاية "لا اجد الكلمات المناسبة. ما حققته تخطى جميع احلامي".

وكان هاميلتون توج بطلا مع ماكلارين عام 2008، ثم مع مرسيدس اعوام 2014 و2015 و2017 و2018 و2019، قبل ان يضيف اللقب السابع اليوم مع الفريق ذاته.

ووسع هاميلتون الفارق عن زميله الفنلندي فالتيري بوتاس في صدارة بطولة العالم الى 110 نقاط قبل نهاية الموسم ب3 جولات وبالتالي لن يتمكن الاخير من اللحاق به حسابيا.

وبالاضافة الى معادلته الرقم القياسي في عدد الالقاب العالمية، يحمل هاميلتون العديد من الارقام القياسية الاخرى ابرزها في عدد الانتصارات (94 فوزا)، في عدد الصعود الى منصات التتويج (163 مرة) وفي انتزاع المركز الاول لدى انطلاقا السباقات (97 مرة).

ودخل هاميلتون (35 عاما) السباق الذي اقيم في اجواء ماطرة وهو في وضع جيد لحسم اللقب في صالحه لانه كان يتعين على بوتاس التفوق عليه بفارق 8 نقاط لكي يؤجل تتويجه وهي مهمة كانت تبدو صعبة لا سيما انه لم يتفوق على هاميلتون سوى في 3 مرات هذا الموسم في 13 سباقاً، وتحديدا في النمسا وروسيا وإيطاليا حيث تمت معاقبة البريطاني في هذه السباقات من قبل المراقبين لارتكابه مخالفات في القيادة. وقد انهى بوتاس السباق في المركز الرابع عشر.

وحافظ الكندي لانس سترول (ريسنيغ بوينت) على مركزه في صدارة السباق عند الانطلاق لكن الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول) حقق انطلاقة سيئة فتراجع من المركز الثاني الى الخامس خلافا لهاميلتون الذي تقدم من المركز السادس الى الثالث.

لكن هاميلتون فقد السيطرة على سيارته على احد المنعطفات في اللفات الاولى وتراجع الى السادس.

وتبادل اربعة سائقين صدارة السباق هم سترول، بيريز، فيرشتابن ثم هاميلتون الذي انتزع المركز الاول في اللفة 37 مستغلا دخول سترول الى المرآب لتغيير اطارات سيارته ومتجاوزا سيرجيو بيريز في طريقه نحو لقبه السابع التاريخي.