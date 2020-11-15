"معلول شجعني".. لاعب النجم يكشف موقفه من العروض المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف زياد بوغطاس لاعب فريق النجم الرياضي الساحلي التونسي، أن علي معلول المحترف في صفوف الأهلي شجعه على الرحيل للدوري المصري بداية من الموسم المقبل.

وأضاف بوغطاس في تصريحات خلال حوار بصحيفة "الصحافة" التونسية، :"كان لديّ عرضًا من السعودية والإمارات لكن المفاوضات تعطلت لعدة أسباب".

وتابع :"اخترت الاحتراف في الدوري المصري لعدة أسباب نظرًا لأن المستوى الفني في تطور فلا مقارنة بين الوضعية في تونس ومصر من حيث الاستثمارات".

وواصل :"أصبحت البطولة المصرية في السنوات الأخيرة وجهة للعديد من النجوم والأسماء على غرار تجربة الثلاثي علي معلول وفرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري".

وأكمل :"تقابلت في الفترة الماضية مع علي معلول الذي شجعني على القدوم إلى مصر، وأكد لي أن الظروف مناسبة في ظل تألق اللاعبين التونسيين".

وعن العروض المصرية التي تلقاها، أوضح :"لديّ ثلاثة عروض من مصر حاليًا وهم سموحة وإنبي وسيراميكا كليوباترا، ولكنني لم أحسم موقفي بصورة نهائية".

وأنهى :"أدرس العروض بصحبة وكيل أعمالي وبعدها سأتخذ القرار النهائي خلال الساعات المقبلة".

ولعب صاحب الـ29 عامًا مع فريق النجم الساحلي بداية من موسم (2010 - 2011)، حيث شارك رفقة "جوهرة الساحل" في 183 مباراة في جميع المسابقات.