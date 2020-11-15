من غرفة العزل.. مصور يحكي لمصراوي كواليس ظهور صلاح في "سيشن عرسان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

خطف الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، الأنظار خلال ظهوره في جلسة تصوير فرح أحد الأشخاص، على الرغم من تواجده في غرفة العزل بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأعلن اتحاد الكرة المصري، إصابة صلاح بفيروس كورونا قبل ساعات من مباراة المنتخب الوطني ضد توجو في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد.

ويقضي صلاح فترة العزل داخل غرفة بأحد فنادق القاهرة الكبرى، ولم يستطع السفر رفقة الفراعنة إلى توجو لخوض مباراة الجولة الرابعة من التصفيات ذاتها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لعروسين التقطا صورًا مع صلاح الذي كان واقفًا داخل "بلكونة" غرفته التي يقضي فيها فترة العزل.

الخليج 365 تواصل مع "مصور" العروسين وسأله عن كواليس ظهور صلاح في الصور:

يقول محمود موسى (مصور): "اعتدت على الذهاب لهذا الفندق، حيث يُقبل الكثير من العرسان على التقاط الصور الخاصة بالفرح هناك".

وأضاف: "وأنا داخل الفندق، وجدت الحافلة الخاصة بالمنتخب الوطني، لكن لم يرد في خاطري تواجد محمد صلاح داخل الفندق".

وتابع البالغ من العمر 25 عامًا: "أثناء تصوير العروسين، لاحظ العريس ظهور شخص يشبه صلاح قليلًا حيث كان يرتدي قناع الوجه (الكمامة) وقال لي (مش ده صلاح)".

وأتم: "طلبنا منه التقاط بعض الصور مع العروسين ورحب على الفور، وبارك لهما، كما تمنى أن يتواجد معهما ليشاركهما الفرحة".