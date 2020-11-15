العرب في تصفيات أمم أفريقيا| مصر تستعيد الصدارة .. تونس تحلق .. والجزائر تحكم سيطرتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سلمى الموجي:

تمكنت منتخبات الدول العربية، أن تظهر بشكل مشرف وأن تضع بصمتها ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا2021 بالكاميرون التي انتهت مساء أمس السبت

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وبالنظر إلى ما حققه منتخبات عرب شمال افريقيا، نجد أنهم استطاعوا تحقيق الفوز في مباريات الجولة الثالثة، واخرهم منتخب مصر الذي حقق فوزاً صعباً على نظيره المنتخب التوجولي، أمس على أرضية استاد القاهرة الدولي بتوقع محمود حمدي " الونش" في الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

وصعد منتخب مصر لصدارة ترتيب المجموعة السابعة، والتي تضم جزر القمر وكينيا وتوجو، برصيد 5 نقاط بالتساوي مع جزر القمر، فيما يحتل منتخب كينيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ومنتخب توجو في أخر المجموعة برصيد نقطة واحدة.

ومن المقرر أن تلعب مصر لقاء العودة أمام توجو في تصفيات أمم إفريقيا 2021، يوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر، في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

تونس

وتمكن المنتخب التونسي أن يضع قدمه في نهائيات أمم أفريقيا بفوزه الأخير أمام منتخب تنزانيا (1-0)، نحو التأهل لنهائيات بطولة أمم أفريقيا، بفضل فوزه بهدف وحيد سجله الاعي يوسف المساكني في الدقيقة 18 من ركلة جزاء ضمن الجولة، في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة 13 نوفمبر، وفازت تونس على جميع منافسيها، وتصدر" نسور قرطاج" المجموعة العاشرة برصيد 9 نقاط، في حين توقف رصيد المنتخب التنزاني عند 3 نقاط في المركز الثالث ويتقاسمه في النقاط منتخبي غينيا الاستوائية وليبيا.

المغرب

وحقق منتخب المغرب فوز كبير على أفريقيا الوسطى 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، على ملعب "محمد الخامس"ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة، وتألق حكيم زياش، لاعب تشيلسي الإنجليزي، الذي سجل هدفين، وأضاف أشرف حكيمي، وزكريا أبو خلال الهدفين الأخرين.

وتصدر منتخب المغرب، المجموعة الخامسة، منفردا، برصيد 7 نقاط، بعد فوزه على كل من بوروندي وأفريقيا الوسطى، وتعادل وحيد مع موريتانيا، الوصيف برصيد 5 نقاط، بينما تجمد رصيد أفريقيا الوسطى، عند 3 نقاط في المركز الثالث، وبوروندي في المركز الأخير بنقطة واحدة.

الجزائر

وواصل منتخب الجزائر صدارة المجموعة الثامنة في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بعد فوزه على زيمبابوي، مساء الخميس، على ملعب 5 يوليو، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل أهداف الجزائر كل من بغداد بونجاح، وسفيان فيجولي، ورياض محرز، وارتفع رصيد الجزائر إلى 9 نقاط حققها من 3 فوز على كل من بوتسوانا وزامبيا بالإضافة إلى زيمبابوي.

الجدير بالذكر أن يتأهل إلى النهائيات بطل ووصيف المجموعات الـ12، علما وأن الكاميرون بطلة أفريقيا خمس مرات والتي تشارك في التصفيات تأهلت تلقائيا عن المجموعة الخامسة كونها البلد المضيف.