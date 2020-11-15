انتكاسة دفاعية جديدة تثير قلق ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية تعرض أندي روبرتسون، ظهير أيسر ليفربول، لإصابة مع منتخب أسكتلندا قبل مواجهة سلوفاكيا بالجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية في دوري القسم الثاني بالبطولة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن روبرتسون يعاني من مشاكل في أوتار الركبة، ليتم استبعاده من قائمة أسكتلندا في مواجهة سلوفاكيا التي تقام في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد في ترنافا.

وكان يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، يأمل في استبعاد روبرتسون من قائمة أسكتلندا في مباراة سلوفاكيا كإجراء احترازي، وأن يكون لائقًا لمواجهة ليستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل.

إصابة روبيرتسون ستزيد من متاعب ليفربول على مستوى خط الدفاع، في ظل غياب كل من الهولندي فيرجيل فان ديك والإنجليزيين جو جوميز وترينت ألكسندر أرنولد بسبب الإصابة.

ويفقد ليفربول خدمات فان ديك قلب دفاع الفريق حتى نهاية الموسم بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة في ديربي ميرسيسايد أمام إيفرتون الشهر الماضي.

ومن المرجح أن يغيب زميله المدافع جوميز عن معظم ما تبقى من الموسم الحالي بعد احتياجه لعملية جراحية بعد تعرضه لإصابة في ركبته اليسرى.

وغاب ألكسندر-أرنولد ظهير أيمن ليفربول عن المشاركة مع إنجلترا في المباريات الدولية هذا الأسبوع، حيث تعرض للإصابة في أوتار الركبة أمام مانشستر سيتي في المباراة الأخيرة التي انتهت بالتعادل (1-1).

يُذكر أن ليفربول سيفقد خدمات الدولي المصري محمد صلاح عن المباريات المقبلة في الدوري الإنجليزي بعد إصابته بفيروس كورونا أثناء تواجده في معسكر المنتخب بتصفيات أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.