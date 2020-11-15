عادل إنجاز شوماخر.. هاميلتون يُتوج بلقبه السابع في فورمولا-1

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ: توج البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 للمرة الرابعة على التوالي بعد فوزه اليوم الأحد بلقب سباق جائزة تركيا الكبرى. وعادل هاميلتون بذلك الرقم القياسي للأسطورة الألماني مايكل شوماخر في الفوز بلقب بطولة العالم للمرة السابعة. وفاز هاميلتون ست مرات من قبل بلقب بطولة العالم في أعوام 2008 و2014 و2015 و2017 و2018 و2019. وحقق هاميلتون فوزه العاشر هذا الموسم ليعزز رقمه القياسي محققا الفوز رقم 94 في سباقات الجائزة الكبرى. وتفوق هاميلتون على سيرخيو بيريز سائق ريسينج بوينت وعلى ثنائي فيراري المكون من سيباستيان فيتيل وتشارلز لوكلير على مضمار اسطنبول. ويتصدر هاميلتون /35 عاما/ الترتيب العام لفئة السائقين بفارق 110 نقاط عن زميله الفنلندي في مرسيدس فالتيري بوتاس مع تبقي 78 نقطة متاحة فقط خلال أخر ثلاث سباقات من الموسم الحالي. ونال هاميلتون لقبه السادس مع مرسيدس بعد أن فاز بأولى ألقابه مع مكلارين في 2008.

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