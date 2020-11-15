خاص.. دجلة يحدد مطالبه لبيع محمد عبدالعاطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد وادي دجلة أن محمد عبدالعاطي، نجم وسط الفريق، تلقى خمسة عروض لبيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، محددًا مبلغ 15 مليون جنيه للتفريط في خدماته.

وقال مصدر في النادي في تصريحات لمصراوي: "محمد عبدالعاطي تلقى عدة عروض من أندية المصري والاتحاد السكندري والبنك الأهلي وسموحة وسيراميكا كيلوباترا لشراء عبدالعاطي".

وأضاف: "حددنا مبلغ 15 مليون جنيه لبيع عبدالعاطي لأي ناد يرغب في شرائه".

وكشف المصدر -الذي طلب عدم ذكر اسمه- أن بعض الأندية طلبت استعارة اللاعب مثل سيراميكا والبنك الأهلي اللذان صعدا مؤخرا للدوري الممتاز، ولكن دجلة رفض بشكل قاطع.

وأوضح: "الأيام القليلة المقبلة ستشهد حسم مصير اللاعب سواء بالرحيل لأي ناد يرغب في شرائه من الأندية السابقة أو البقاء في دجلة الموسم المقبل".

وأتم المصدر قائلا: "كان محمد عبدالعاطي قريبا من الانتقال إلى الزمالك، ولكن توقفت المفاوضات في النهاية بسبب المقابل المادي".