تقارير إنجليزية: صلاح قد لا يلحق بمباراة أتالانتا.. والعودة أمام برايتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة "ليفربول إيكو" المهتمة بأخبار نادي ليفربول الإنجليزي، إن الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز قد لا يلحق بمباراة فريقه ضد أتالانتا بدوري أبطال أوروبا المقرر لها في الخامس والعشرين من نوفمبر، مضيفة أن عودته قد تكون في نهاية الشهر الجاري.

ويتواجد محمد صلاح حاليًا في القاهرة، حيث انضم إلى معسكر المنتخب الوطني الذي يخوض مباراتي الجولة الثالثة والرابعة أمام توجو بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون.

وعانى صلاح من الإصابة بفيروس كورونا، ولم يستطع المشاركة في مباراة منتخب مصر أمام توجو التي جمعتهما مساء أمس السبت في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للكان وانتهت لصالح الفراعنة بهدف دون رد.

ولن يتمكن "مو" من المشاركة في مباراة الجولة الرابعة أمام توجو والمقرر لها بعد غد الثلاثاء، نظرًا لخضوعه للحجر الصحي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ليفربول إيكو" فإن صلاح لم تظهر عليه أية أعراض وبالتالي سيخضع للعزل لمدة 10 أيام على الأقل.

وأضافت أنه في حالة ظهور أعراض على لاعب ليفربول فإنه قد يضطر للخضوع للعزل لمدة أطول.

وتكهنت الصحيفة بموعد عودة صلاح للمشاركة رفقة ليفربول، مؤكدة أنه سيكون خارج مباراة ليستر سيتي بالجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز والمقرر لها في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

وأشارت "ليفربول إيكو" إلى أن مشاركة الدولي المصري أمام أتالانتا الإيطالي (25 نوفمبر) بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا قد تكون محل شك، وبالتالي فإن تواجده أمام برايتون (28 نوفمبر) بالجولة العاشرة من بريميرليج هو التوقيت الأكثر واقعية للاعب المصري.

جدير بالذكر أن محمد صلاح سجل 10 أهداف هذا الموسم بقميص ليفربول خلال 11 مباراة شارك بها ببطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.