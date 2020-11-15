رسميا.. الإسماعيلي يعلن رابع صفقاته الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي الإسماعيلي تعاقده رسميا مع الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف، ليصبح رابع صفقات الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الإسماعيلي أعلن ضم كل من أحمد مصطفى من جينت البلجيكي، الظهير الجزائري رضوان شريفي بعد نهاية عقده مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري، وآري بابل جناح منتخب أنجولا.

وقال الإسماعيلي في بيان رسمي إن مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان أتم تعاقده رسميا مع فخر الدين بن يوسف، وذلك من أجل الاستمرار في تدعيم هجوم الفريق خلال الميركاتو الحالي.

وصرح علاء وحيد، المتحدث الإعلامي للإسماعيلي، أن لجنة التعاقدات التى تضم كلا من أحمد العجوز وخالد القماش وأبوطالب العيسوي ومحمد محسن أبوجريشة ويترأسها إبراهيم عثمان، قد أوصت باستعادة خدمات فخر الدين بن يوسف بعد تألقه اللافت للنظر ضمن صفوف الفريق.

وأضاف: "فخر الدين بن يوسف نجح في الانسجام سريعا مع اللاعبين، فضلا عن جاهزيته الفنية والبدنية بجانب تفضيله الاستمرار مع الدراويش رغم العروض المحلية والعربية التى تلقاها مؤخرا".

ووصل فخر الدين بن يوسف إلى الإسماعيلية اليوم الأحد، حيث تم إنهاء كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع الإسماعيلي، ليصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق في فترة الإعداد استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد والبطولة العربية حال تحديد موعد استئنافها.