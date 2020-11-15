مدرب الاتحاد السعودي يفاجئ بريجوفيتش بهذا القرار

اتخذ فابيو كاريلي المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي قرارًا مفاجئًا بشأن اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش، نجم الفريق الأول لكرة القدم، لحسم مصيره خلال الفترة الحالية .

وأكدت صحيفة عكاظ السعودية في تقرير لها اليوم،

أن كاريلي مدرب الاتحاد مقتنع بإمكانيات بيرجوفيتش وسيعتمد عليه في كل المباريات القادمة .

وأضافت الصحيفة أن اللاعب يريد فتح صفحة جديدة مع الإدارة والمدرب وتقديم

كل ما لديه خلال الفترة المقبلة، ومساعدة الفريق من أجل استعادة الأمجاد والمنافسة بقوة على لقب الدوري .

ويستعد الاتحاد لمواجهة الفيصلي يوم 23 نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة من الدوري، ويدخل الفريق المباراة محتلا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط .