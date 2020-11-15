شاهد.. اتحاد الكرة ينشر فيديو لكواليس لقاء منتخب مصر وتوجو

نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو يتضمن لقطات خاصة من أجواء لقاء منتخب مصر وتوجو أمس بالجولة الثالثة لتصفيات أمم أفريقيا.

سافرت بعثة المنتخب الوطني الأول إلى توجو على متن طائرة خاصة، لخوض مباراة الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022، أمام توجو، المقرر لها الثلاثاء المقبل.

يترأس البعثة الكابتن محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويرافق البعثة الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة.

يتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 5 نقاط، بالتساوي مع منتخب جزر القمر.

خرج محمد هاني، لاعب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم من قائمة بعثة الفريق المسافرة إلى توجو على متن طائرة خاصة لخوض لقاء العودة.

يأتي ذلك بعد ثبوت إصابته بجذع في الرباط الخارجي للركبة، وفقًا لنتائج الأشعة التي خضع إليها.

وقال الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب، إن إصابه اللاعب غير مقلقة، خصوصًا أنها مازالت في مراحلها الأولى، مؤكدًا أن

الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري فضل إراحة اللاعب وعدم المجازفة به، وأضاف أنه تم التواصل مع الجهاز الطبي للأهلي لإبلاغه بحالة اللاعب.

غادر عمروالسولية لاعب وسط النادي الأهلي، معسكر المنتخب الوطني، لغيابه عن مباراة الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأمم الأفريقية بالكاميرون، أمام توجو، والمقرر لها الثلاثاء المقبل، بسبب إيقافه لحصوله على إنذارين.

ونال السولية الإنذار الثاني له في المباراة التي فاز فيها المنتخب الوطني على نظيره التوجولي، بهدف من دون رد، في اللقاء الذي جرى ضمن مواجهات الجولة الثالثة، سجله محمود حمدي "الونش".

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 5 نقاط، بالتساوي مع منتخب جزر القمر.