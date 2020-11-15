أمير عزمي مجاهد ضيف قناة الزمالك.. الليلة

يحل أمير عزمي مجاهد لاعب ومدرب نادي الزمالك السابق ضيفا على قناة الزمالك مساء اليوم الأحد.
ويستضيف برنامج اخبارنا الذي يذاعفي الساعة السادسة مساء أمير عزمي مجاهد في حوار مفتوح عن نادي الزمالك ومنتخب مصر والاستعداد لمبارة القمة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
برنامج اخبارنا يذاع يوميا عبر قناة نادي الزمالك ويقدمه كل من نيرة الأحمر وفرح علي ونيرفانا العبد.
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