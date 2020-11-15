انطلاق اختبارات "ستارز أوف إيجبت" بالإسكندرية الجمعة

أعلنت إدارة "ستارز أوف إيجبت" المشروع القومي لاكتشاف المواهب في كرة القدم " الذى تنفذه وزارة الشباب و الرياضة بالتعاون مع شركة ستار لاب الهولندية المتخصصة في مجال تطوير الرياضة، وجمعية مكتشفي المواهب الإنجليزية عن انطلاق اختبارات المواهب بمحافظة الإسكندرية يوم الجمعة المقبل الموافق 20 نوفمبر الجارى بإستاد الجامعة بالشاطبي.

يهدف المشروع القومي لاكتشاف المواهب في كرة القدم " ستارز أوف إيجبت " إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين من مختلف محافظات الجمهورية وذلك بهدف الاحتراف الخارجي، ويأتي ضمن حزمة من المشروعات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع

مختلف المؤسسات؛ لانتقاء الموهوبين، وتقديم الدعم والرعاية لهم، وإعدادهم بالشكل الأمثل.

ويمكن للراغبين من النشء في الفئة العمرية من 6 حتى 18 عاماً من قاطنى محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة التقدم للاختبارات عقب الحصول على الاستمارات المخصصة لذلك بالمقر الدائم لستارز أوف إيجبت بمركز شباب سموحة يومياً من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 8 مساءً، أو من خلال الدخول على الموقع الاليكتروني للمشروع وتسجيل البيانات المطلوبة علي www.starsofegypt.com

وتقام اختبارات الإسكندرية تحت إشراف الكابتن

عادل عبد الرحمن المدير الفني لستارز أوف إيجبت وأحمد الشاذلي نجم مصر، والاتحاد السكندري المدير الفني لستارز أوف إيجبت بالإسكندرية، و الكابتن كرم مرسي أحد خبراء المشروع حيث يشارك في تنفيذ المشروع مجموعة من الخبراء والمدربين الأجانب بالتعاون مع المدربين المصريين المتخصصين بما يساهم في تبادل الخبرات، ويضمن اختيار الموهوبين طبقاً للمعايير الدولية فى كرة القدم.

وكان المشروع القومي لاكتشاف المواهب في كرة القدم "ستارز أوف إيجبت" قد انطلقت فعالياته خلال شهري يناير ومارس الماضيين بمركز شباب الجزيرة حيث خضع 1100 متقدم للاختبارات، وتم اختيار أفضل 200 موهبة منهم، ويعد مقر المشروع بالإسكندرية هو ثاني المراكز المخصصة له، ومن المقرر إقامة 14 مركزاً آخرين في مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة.