وزارة الرياضة: انطلاق فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف ببني سويف

أطلقت وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب - الإدارة العامة للمشروعات) فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف لمجموعة العربى، والذى تنظمه الوزارة لأبناء محافظة بنى سويف اليوم الاحد ١٥ نوفمبر بمركز شباب العبور، وبحضور نانيس الناقورى مدير عام المشروعات بالوزارة، وابراهيم الدهشان مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف.

وقد استقبل مركز شباب العبور بدء من العاشرة صباحا، الشباب الراغبين فى التقدم لفرصة عمل، ضمن ٥٠٠ فرصة يقدمها الملتقي وتشمل (فنيين انتاج، فنيين وتجميع وصيانة، مهندسين صيانة، مهندسين انتاج، مهندسين جودة، عمال مخازن، عمال خدمات وانتاج)، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ

على سلامة المشاركين في التنظيم والشباب المتوافد بالملتقى.

يأتى الملتقي في ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتكليفات اللواء إسماعيل الفار ، وكيل الوزارة - رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، لتعزيز دور الوزارة في توفير فرص عمل حقيقية للشباب بالقطاع الخاص، والمساهمة في مواجهة مشكلة البطالة، من خلال تنفيذ شراكات مع كافة القطاعات المعنية بتوفير فرص عمل للشباب.