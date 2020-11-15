ألمانيا تقف بالمرصاد لمنع إسبانيا من التأهل لأخر جولات دورى الأمم الأوروبية

تصدرت اسبانيا محركات البحث العالمية جوجل"تريند"، بعد المباراة اقيمت أمس السبت مع سويسرا في الجولة الخامسة في دورى الأمم الأوروبية، والتى يعتمد تأهل أسبانيا على أدائه أمام ألمانيا في المباراة المرتقبة بالجولة الأخيرة.

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وأنتهى المباراة بالتعادل 1-1، بعد أن أوشكت سويسرا على تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 55 من اللقاء بعد خطأ فادح من الحارس أوناي سيمون الذي ترك المرمى لتصل الكرة

إلى سيفيروفيتش الذي راوغ وصوب في المرمى الخالي من حارسه لكنأبعد الكرة عن خط المرمى بطريقة عجيبة.

وفشل راموس لاعب إسبانيا في تسجيل هدف من ركلة جزاء ، والتى تصدى لها حارس سويسرا، يان سومر، ليهدر راموس ركلة جزاء لأول مرة منذ التاسع من مايو 2018، وتمكن المدافع الإسباني سيرجيو راموس إنقاذ

شباك إسبانيا من هدف بطريقة جنونية.

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من جانبه أكد جيرارد مورينو، صاحب هدف تعادل منتخب إسبانيا إمام سويسرا فى الجولة الخامسة بدورى الأمم الأوروبية، أن تأهل فريقه للدور التالى بالبطولة يعتمد على أدائه فقط أمام ألمانيا فى المباراة المرتقبة بالجولة الأخيرة، وقال مورينو فى تصريحات للتليفزيون الإسبانى عقب مواجهة سويسرا مساء السبت، إن فريقه تنتظره "مواجهة صعبة" أمام ألمانيا فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات "لكن إذا قدمنا مستوى جيد فستتاح لنا كل فرص التأهل".