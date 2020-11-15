كواليس جلسة البدري وطارق حامد لاحتواء غضبه

عقد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، جلسة مع طارق حامد، لاعب الفراعنة، لاحتواء غضبه بعد نهاية اللقاء أمام توجو أمس في الجولة الثالثة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

تحدث البدري مع طارق حامد مؤكدًا أنه لا يليق بلاعب كبير

مثله أن ينفعل بهذه الطريقة بعد اللقاء، موضحًا له أنه دفع بالثنائي محمد النني وعمرو السولية في اللقاء بصفة أساسية لرغبته في الهجوم والضغط وتحقيق الفوز لتصحيح أوضاع منتخب مصر في المجموعة.

فيما رد طارق حامد بأن عصبيته نتيجة غيرته على قميص منتخب مصر ورغبة منه في المشاركة بصفة دائمة مع الفريق القومي، لكنه لا يوجد لديه أزمة مع الجهاز الفني.

كان منتخب مصر فاز على توجو أمس بهدف نظيف، ويلاقي الفريق نفسه بعد غد في لومي عاصمة توجو في الجولة الرابعة.