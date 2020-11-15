اخبار الأهلي| طبيب منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة محمد هاني

تعرض الظهير الأيمن للنادي الأهلي “محمد هاني” إلى الإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة، خلال مشاركته مع منتخب مصر، أمام توجو، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ضمن تصفيات أمم أفريقيا.

وفاز منتخب مصر على توجو بهدف نظيف، سجله محمود حمدي “الونش”، ليخطف الفراعنة ثلاث نقاط ثمينة، يتصدر بها مجموعته برصيد 5 نقاط.

وكشف طبيب منتخب مصر “محمد أبو العلا”، أن إصابة هاني ليست مقلقة، وأنها تعرض للإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة، وما زالت الإصابة في مراحلها الأولى، موضحًا أن الجهاز الفني قرر استبعاده من المعسكر وعدم المجازفة به منعًا لتفاقم الإصابة.

وأشار، إلى أنه قام بإبلاغ الجهاز الطبي للنادي الأهلي، بحالة محمد هاني، موضحًا بأنه سيخضع لفحص طبي جديد داخل ناديه يوم الثلاثاء، من أجل معرفة تطور الإصابة، ومدة غيابه عن الملاعب.

وتسود حالة من القلق الشديد داخل النادي الأهلي، بسبب إصابة هاني، خاصة أنه يتم الاعتماد عليه بشكل أساسي، في ظل رحيل أحمد فتحي إلى نادي بيراميدز، وعدم وجود ظهير أيمن “بديل”.

وفي حالة غياب هاني، سيتم الاعتماد على حسين الشحات أو رامي ربيعة في مركز الظهير الأيمن، وهي الحلول المتاحة أمام المدير الفني “بيتسو موسيماني“، والذي يستعد بكل قوة لمواجهة الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

يُذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا المرتقب يوم 27 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

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