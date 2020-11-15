فابريجاس: جاك ويلشير بإمكانه اللعب في ريال مدريد وبرشلونة!

ادعى نجم برشلونة وأرسنال السابق وموناكو الحالي سيسك فابريجاس أن زميله السابق في فريق أرسنال “جاك ويلشير” كان من الممكن أن يلعب لعمالقة الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة.

وعانى اللاعب الدولي الإنجليزي “جاك ويلشير” من الاصابات خلال تواجده في ملعب الإمارات بين عامي 2010 و2018، قبل أن ينضم إلى وست هام في صفقة انتقال مجانية.

كما أدت النكسات الناتجة عن الإصابة إلى تقليص وقته في استاد لندن حيث أطلق الهامرز سراحه في وقت مبكر من عقده الشهر الماضي.

وشمل وقت ويلشير في آرسنال بعض العروض الرائعة لفريق أرسين فينجر مع حصوله على رجل المباراة لعامي 2010 و2011 ضد برشلونة ما جعل البعض يتوقع له مستقبل باهر.

وعلى الرغم من صعوبة الحفاظ على التناسق في شمال لندن، يعتقد فابريجاس أن ويلشير لائق تمامًا وكان يمكن أن يلعب لأي فريق في أوروبا.

وقال لاعب موناكو الفرنسي في مقابلة مع الديلي ميل: “كان جاك موهبة جيدة، وكان أحد أكثر اللاعبين الموهوبين الذين لعبت معهم على الإطلاق” .

وتابع: “كان يبلغ من العمر 16 عامًا فقط عندما أتى للتدريب معنا وكنت معجباً به وقلت مع نفسي هذا الرجل جيد وقوي وحاد ،ما حدث له عار كبير، أشعر بالأسف لأنه كان من الممكن أن يكون أسطورة إنجليزية مناسبة في اللعبة”.

اللعب لريال مدريد او برشلونة

وأوضح سيسك فابريجاس أن جاك ويلشير يملك من الموهبة ما يسمح له باللعب لقطبا الكرة الاسبانية ريال مدريد وبرشلونة.

وقال فابريجاس: “نتحدث دائمًا عن كيفية تأقلم اللاعبين البريطانيين مع الفرق في أوروبا. كنت أؤمن دائمًا أن جاك كان أحد البريطانيين القلائل الذين كان بإمكانهم قضاء وقت كبير في ريال مدريد أو برشلونة“.

وأكمل: “نفس الشيء مع آرون رامسي وجاريث بيل. هؤلاء الرجال موهوبون للغاية، وبدون إصابات كان بإمكانهم فعل المزيد”.

وتم ربط ويلشير بمجموعة من الأندية بعد إطلاق سراحه من قبل الهامرز، وقد يكون الانتقال إلى إسبانيا احتمالًا إذا تمكن من الاتفاق على صفقة الدفع لكل مباراة مع أحد أندية الدوري الإسباني.

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