يوفنتوس يدخل سباق التعاقد مع نجم بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس يستعد لتوجيه ضربة قوية إلى نظيره ليفربول الإنجليزي من خلال التعاقد مع نجم بايرن ميونخ الألماني، ديفيد ألابا.

وتشير التقارير إلى أن يوفنتوس يتصدر قائمة الأندية التي تقترب من التعاقد مع ألابا.

وكان ليفربول قد ارتبط بالتعاقد النجم النمساوي، خلال الشهر الماضى، في ظل تطلع يورجن كلوب نحو تدعيم خط الدفاع، بعد الإصابات التي ضربت لاعبيه.

حيث تعرض ليفربول لضربات قوية في الفترة القصيرة الماضية، بعد تعرض الثنائي فيرجيل فان دايك وجو جوميز لإصابات طويلة على مستوى الركبة.

وظهر ألابا كهدف محتمل لترميم دفاع ليفربول، ووفقًا للتقارير فإن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا حريص على الانتقال إلى الريدز، بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونخ في يونيو المقبل.

لكن صحيفة توتوسبورت الإيطالية كشفت عن رغبة يوفنتوس في التعاقد مع ألابا، لأن النادي الإيطالي ينظر للنجم النمساوي كبديل مثالي للمدافع المخضرم جورجيو كيليني الذي تقدم في العمر (36) وكثرت إصاباته.

لكن بحسب الصحيفة الإيطالية، فإن يوفنتوس سيواجه منافسة شرسة لجلب ألابا، لأن ريال مدريد الإسباني، مانشستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي مهتمون أيضًا بضم اللاعب.