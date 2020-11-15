مدرب الإسماعيلي يطلب مواجهة الهلال السوداني وديًا

كشفت تقارير صحفية سودانية عن طلب المدير الفني لنادي الإسماعيلي المصري، هيرون ريكاردو مواجهة الهلال السوداني وديًا خلال فترة إقامتهم في القاهرة؛ وذلك ضمن استعداد الفريقين للموسم الكروي الجديد.

ووصلت بعثة فريق الهلال السوداني القاهرة يوم الأربعاء الماضي لإقامة معسكر مفتوح، استعدادًا لمواجهة فايبرز الأوغندي ضمن منافسات الأدوار التمهيدية في دوري أبطال أفريقيا.

وكان قد اتفق الجهاز الإدارى لنادي طلائع الجيش المصري مع نظرائهم فى الهلال السودانى، على خوض مباراة ودية الخميس المقبل 19 نوفمبر باستاد جهاز الرياضة العسكرى، وذلك فى إطار تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

وأكدت صحيفة “كورة سودانية” الالكترونية أن البرازيلي ريكاردو تواصل هاتفيًا مع رئيس بعثة الهلال السوداني بالقاهرة، عبد المهيمن الأمين، وأبدى مدرب الإسماعيلي سعادته بزيارة الهلال إلى العاصمة المصرية، متمنيًا لهم إقامة طيبة خلال معسكرهم الحالي.

وأضافت الصحيفة السودانية، أن ريكاردو طلب مواجهة الهلال السوداني وديًا خلال أيام المعسكر، لذلك سيحوّل الإسماعيلي معسكره من مدينة الإسماعيلية إلى العاصمة القاهرة في الأيام المقبلة.

وتقدم رئيس بعثة الفريق السوداني، عبد المهيمن بشكر المدرب البرازيلي ريكاردو على اتصاله بالبعثة، ووعده بمحاولة بحث إقامة مباراة ودية مع بين الهلال والإسماعيلي مع المدرب الصربي زوران مانولوفيتش، نظراً لأن الأخير وضع برنامج المعسكر مسبقًا.

جدير بالذكر أن مدرب الإسماعيلي ريكاردو، قبل عودته لقيادة الدراويش سبق وأن درب الهلال السوداني ومواطنه المريخ.