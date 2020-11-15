كم عدد المباريات التي سيغيبها محمد صلاح عن ليفربول ومصر بسبب فيروس كورونا؟

كشفت تقارير صحفية عن عدد المباريات التي ينتظر أن يغيبها نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأصيب صلاح بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الجمعة الماضي، مما ترتب عليه؛ غيابه عن مباراتي منتخب بلاده أمام توجو في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

ووفقًا للوائح التي تفرضها الحكومة المصرية فإن صلاح يجب أن يعزل عشرة أيام، بعد ثبوت إيجابية المسحة التي خضع لها وأكدت إصابته بفيروس كورونا.

ويكون من حق النجم المصري بعد عشرة أيام أن يتوقف عن الحجر الصحي، بشرط ألا تظهر عليه أعراض إلا السعال فقط.

ومن ثم فإن صلاح سيغيب عن ليفربول في مواجهته المقبلة ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع القادم يوم 22 نوفمبر.

وبحسب البروتوكول المتبع في المملكة المتحدة، فإن صلاح لن يتمكن من دخول إنجلترا مجددًا قبل يوم 24 من الشهر الحالي، أي قبل يوم واحد فقط من لقاء أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، مما يصعب عملية مشاركته في المباراة.

ومن المتوقع أن يعود صلاح للمشاركة مع ليفربول بشكل منتظم، في مباراة الريدز ضد برايتون في الدوري الإنجليزي يوم 28 نوفمبر.