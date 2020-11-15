سرقة سيارة نجم توتنهام في وصح النهار على يد عصابة محترفة

تعرض نجم توتنهام الإنجليزي، هاري كين للسرقة في وضح النهار من عصابة متخصصة في سرقة نجوم الكرة في إنجلترا.

وكشفت صحيفة الصن البريطانية عن سرقة سيارة رينج روفر التي يملكها كين وتفوق قيمتها 100 ألف جنيه إسترليني، من قبل عصابة محترفة بواسطة جهاز إلكتروني يستخدم لفتح السيارات، وذلك نهاية شهر أكتوبر الماضي وفي وضح النهار.

وتابعت العصابة تحركات السيارة على مدار بضعة أيام ، قبل أن تقوم بسرقتها، حيث تم تصوير أفراد العصابة من خلال كاميرات المراقبة وهم يتجولون أمام السيارة وهي إلى جوار منزل كين في شرق لندن، في ظل شكوك بأنها عصابة متخصصة في سرقة نجوم الكرة.

وتعددت حوادث السرقة التي تحدث لنجوم الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الأخيرين، ومنهم ثلاثة من لاعبي توتنهام آخرهم كين، حيث سبق سرقة زميليه ديلي آللي ويان فيرتونخين.

ورغم سعادة كين بأنه وعائلته بخير، فإنه أعرب عن قلقه لشعوره بأنه كان مستهدفًا من قبل عصابة متخصصة في سرقة لاعبي كرة القدم.

جدير بالذكر أن الشرطة أكدت أنه سيكون من الصعب استعادة السيارة، بسبب ذكاء العصابة، وقدرتها العالية في هذا النوع من السرقات، والطريقة الاحترافية التي تتم بها.