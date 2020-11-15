شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: نتصدى بقوة لمروجي الشائعات تماشيًا مع مبادرة الرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تسخّر كل جهودها للتصدي للشائعات، تماشيًا مع مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي للتصدي للشائعات.

وقال «صبحي» في تصريحات خلال تواجده في ندوة «المصري اليوم»: «لن نجد أفضل من وسائل الإعلام والمصري اليوم تحديدًا لمشاركتنا في توصيل رسالتنا، والقضاء على التعصب والشائعات»، مؤكدًا إيمانه وإيمان الدولة المصرية بأن الإعلام هو شريك أساسي للدولة في كافة القضايا التي تهم الشعب المصري، وتصدير الصورة الإيجابية الحقيقية المشرفة عن مصر للعالم أجمع.

واستضافت «المصري اليوم» وزير الشباب والرياضة في ندوة موسعة، اليوم الأحد، بمقر الجريدة، بحضور عبداللطيف المناوي، رئيس التحرير والعضو المنتدب، وبحضور القسم الرياضي برئاسة محمد الشرقاوي.