شكرا لقرائتكم خبر عن المناوي مُرحبًا بوزير الرياضة: المصري اليوم ستتبنى مبادرة نبذ التعصب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب عبداللطيف المناوي رئيس تحرير جريدة المصري اليوم والعضو المنتدب، بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة داخل جدران مؤسسة المصري اليوم التي أعلن أنها ستكون شريك قوي وفعال في مبادرة نبذ التعصب والتصدي للشائعات لتحقيق الأهداف المنشودة للرياضة المصرية.

واكد ن المؤسسة ستسخر كل جهودها في كشف الحقائق وتفنيد الشائعات التي من شانها تزيد من حالة الاحتقان والتعصب في الشارع الرياضي المصري ووعد بالمساهمة في كافة الأنشطة واللقاءات الحوارية وورش العمل التي تساعد الوزارة في توصيل رسالتها والقضاء على التعصب الأعمى.

واستضافت المصري اليوم وزير الشباب والرياضة في ندوة موسعة اليوم بمقر الجريدة بحضور عبداللطيف المناوي رئيس التحرير والعضو المنتدب وبحضور القسم الرياضي برئاسة محمد الشرقاوي رئيس القسم الرياضي بالجريدة.