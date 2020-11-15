شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: «المصري اليوم» شريك أساسي في مبادرة نبذ التعصب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ثمن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة دور مؤسسة «المصري اليوم» التي وصفها بأنها عمود الزاوية في المنظومة الصحفية وانه اختارها للإعلان لتكون مقرا لإطلاق المبادرة لما لها من شعبية مصداقية وتزجر بالعديد من الشخصيات الوطنية والقامات الصحفية والنقاد الرياضيين القادرين على التوجيه الأمثل والصحيح للرأي لعام سواء من خلال الجريدة المطبوعة أو البوابة الإلكترونية أو قسم المالتي ميديا وصحافة الفيديو فضلا عن دورهم الإعلامي

واستضافت الصمري اليوم وزير الشباب والرياضة في ندوة موسعة اليوم بمقر الجريدة بحضو عبداللطيف المناوي رئيس التحرير والعضو المنتخدب وبحضرو القسم الرياضي برئاسة محمد الشرقاوي رئيس القسم الرياضي بالجريدة.