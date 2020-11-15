شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة جديدة ليورجن كلوب وليفربول بعد إصابة صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن إصابة أندي روبرتسون، لاعب المنتخب ونجم ليفربول الإنجليزي.

وسيغيب اللاعب عن مباراة اليوم أمام سلوفاكيا في دوري الأمم الأوروبية، نتيجة مشكلة في أوتار الركبة، وغير معروف إذا كان الأمر سيقتصر على هذه المباراة فقط أم سيغيب اللاعب عن مباراته القادمة مع المنتخب وليفربول.

وتنضم إصابة روبرتسون لقائمة طويلة من المصابين في ليفربول، إذ يعاني كل من فان دايك وجوميز بإصابات في الركبة، كما أصيب أرنولد وفابينيو وتياجو ألكانتارا، بالإضافة إلى محمد صلاح، مهاجم الفريق الذي يخضع للحجر الصحي في مصر نتيجة لإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

ويلتقي ليفربول بليستر سيتي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.