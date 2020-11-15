شكرا لقرائتكم خبر عن الدوسري ينضم إلى قائمة مصابي المنتخب السعودي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انضم سالم الدوسري، جناح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لقائمة المصابين التي تضم نواف العابد، وزياد الصحفي، اللذين تم استبعادهما من معسكر الفريق المقام هذه الأيام، في الرياض.
ويخضع الدوسري، اليوم الأحد، لفحص طبي لتحديد نوع الإصابة، والمدة الزمنية اللازمة للعلاج والتأهيل.
كان سالم الدوسري، الذي قدم مباراة جيدة أمس السبت أمام جامايكا، غادر المباراة في الدقيقة 62 متأثراً بإصابة في يده اليمنى بعدما تعرض لكدمة في الساعد الأيمن.
وتضم قائمة المصابين بالمنتخب حتى الآن نواف العابد، وزياد الصحفي، وياسر الشهراني الذي شعر بآلام في عضلة الساق قبيل مباراة أمس أمام جامايكا.
وفضل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد إبعاد الشهراني عن المباراة، وأيضًا المهاجم الشاب عبدالله الحمدان، الذي تعرض للدهس على القدم من مدافع جامايكا، ولم يستطع إكمال المباراة حتى نهايتها.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
110,547
-
تعافي
100,946
-
وفيات
6,442
كانت هذه تفاصيل خبر الدوسري ينضم إلى قائمة مصابي المنتخب السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.