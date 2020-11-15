شكرا لقرائتكم خبر عن الدوسري ينضم إلى قائمة مصابي المنتخب السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انضم سالم الدوسري، جناح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لقائمة المصابين التي تضم نواف العابد، وزياد الصحفي، اللذين تم استبعادهما من معسكر الفريق المقام هذه الأيام، في الرياض.

ويخضع الدوسري، اليوم الأحد، لفحص طبي لتحديد نوع الإصابة، والمدة الزمنية اللازمة للعلاج والتأهيل.

كان سالم الدوسري، الذي قدم مباراة جيدة أمس السبت أمام جامايكا، غادر المباراة في الدقيقة 62 متأثراً بإصابة في يده اليمنى بعدما تعرض لكدمة في الساعد الأيمن.

وتضم قائمة المصابين بالمنتخب حتى الآن نواف العابد، وزياد الصحفي، وياسر الشهراني الذي شعر بآلام في عضلة الساق قبيل مباراة أمس أمام جامايكا.

وفضل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد إبعاد الشهراني عن المباراة، وأيضًا المهاجم الشاب عبدالله الحمدان، الذي تعرض للدهس على القدم من مدافع جامايكا، ولم يستطع إكمال المباراة حتى نهايتها.