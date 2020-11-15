شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإسباني يعلن التشخيص المبدئي لإصابة بوسكيتس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم طبيعة الإصابة التي عانى منها سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط الماتادور، خلال التعادل مع سويسرا بنتيجة (1-1)، في إطار منافسات دوري الأمم الأوروبية.
وكان بوسكيتس شارك أساسيًا في المباراة، لكنه غادر عقب التعرض لضربة شديدة في ركبته اليسرى.
وقال الاتحاد الإسباني، في بيان رسمي، إن التشخيص الأولي لإصابة بوسكيتس أنها التواء خفيف في الرباط الخارجي بالركبة اليسرى.
وأضاف البيان أن اللاعب سيخضع غدًا لأشعة بالرنين المغناطيسي في إشبيلية، كما أنه لن يشارك في التدريبات الجماعية بسويسرا.
ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة ألمانيا، الثلاثاء المقبل، في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.
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