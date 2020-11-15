شكرا لقرائتكم ريكاردو يضع برنامج لتجهيز فخر الدين بن يوسف فى الاسماعيلى استعداداً للموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للنادى الاسماعيلى برنامجا بدنيا لتجهيز التونسى فخر الدين بن يوسف العائد لصفوف الدراويش ، ونجح مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بصفة رسمية فى التعاقد مع التونسى الدولى فخر الدين بن يوسف، وذلك من أجل الأستمرار فى تدعيم هجوم الفريق خلال الميركاتو الحالي.

وصرح علاء وحيد المتحدث الإعلامى للنادى الإسماعيلى أن لجنة التعاقدات التى تضم كل من أحمد العجوز وخالد القماش وأبوطالب العيسوى ومحمد محسن أبوجريشة ويترأسها المهندس إبراهيم عثمان قد أوصت باستعادة خدمات الدولى التونسى بعد تألقه اللافت للنظر ضمن صفوف الفريق ونجاحه فى الانسجام سريعا مع اللاعبين فضلا عن جاهزيته الفنية والبدنية بجانب تفضيله الاستمرار مع الدراويش رغم العروض المحلية والعربية التى تلقاها مؤخرا.

وكان "اليوم السابع" قد أشار فى 11 نوفمبر الماضى لتوقيع فخر الدين بن يوسف للإسماعيلى مجدداً مؤكداً أنه تم الاتفاق بين الطرفين على كل تفاصيل التعاقد وينتظرالحضور للإسماعيلية للانتظام فى مران الدراويش بعدما فضل استكمال رحلته مع القلعة الصفراء.

ووصل اللاعب للإسماعيلية اليوم حيث تم إنهاء كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد، ليصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق خلال فترة الاعداد استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد والبطولة العربية حال تحديد موعد استئنافها.

يذكر أن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان تعمل بكل قوة على دعم الفريق بلاعبين متميزين قادرين على صنع الفارق وذلك للمنافسة على جميع البطولات بداية من الموسم الجديد

ونجحت مساعى إدارة الدراويش فى إعادته مجددًا عن طريق وسيط الصفقة المهندس خالد سليمان الذى لعب دور البطولة فى إقناع اللاعب باستكمال رحلته مع أصحاب الرداء الأصفر، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على كل تفاصيل التعاقد ، ولعب فخر الدين بن يوسف للإسماعيلى، منذ يناير الماضى بعدما انضم للدراويش فى صفقة انتقال حر، لمدة 6 أشهر سجل خلالها هدفين فى 4 مباريات بالدورى، ولكن جاءت أزمة جائحة كورونا لتنهى علاقة الطرفين قبل أن تدور مفاوضات للعودة بين اللاعب والنادى الأصفر.