شكرا لقرائتكم محمد هانى يخضع لبرنامج تأهيلى مكثف للحاق بالنهائى الأفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع محمد هانى ظهير أيمن الأهلى والمنتخب الوطنى لبرنامج تأهيلى مكثف مع فريقه للحاق بمباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك المقرر إقامته يوم 27 نوفمبر الجارى بإستاد القاهرة .

كان محمد هانى أصيب بجذع فى الرباط الخارجى للركبة خلال مباراة المنتخب بالأمس أمام توجو في الجولة الثالثة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف مقابل للاشئ .

وغادرت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى إلى توجو فى تمام 12 ظهر اليوم على متن طائرة خاصة، استعداداً لمواجهة توجو فى السادسة مساء الثلاثاء المقبل بالجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التى تستضيفها الكاميرون.

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا ومهما على منتخب توجو بهدف دون رد فى الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، بهدف أحرزه محمود حمدى الونش فى الدقيقة 53 برأسية متقنة من تمريرة محمد النني.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر للنقطة 5 ويتصدر المجموعة السابعة، متفوقاً بفارق الأهداف على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثانى برصيد 5 نقاط، ثم كينيا 3 نقاط فى المركز الثالث وتوجو فى المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.