شكرا لقرائتكم خالد صلاح: مبادرة لا للتعصب تستطيع مقاومة الفوضى وتقدم وعيا مناسبا للمجتمع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد الكاتب خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع، أن مبادرة "لا للتعصب" تستطيع مقاومة الفوضى وتقدم الوعى المناسب للمجتمع، بمختلف فئاته، وإن لم يكن الوعى سبيلاً فليصلح الله بالسلطان ما لم يصلح بالقرآن.

وأضاف خالد صلاح، أن هناك أمنيات أن تضع المبادرة حداً لهذه المهزلة والفوضى التى تشهدها الملاعب والمباريات، مشيراً إلى أن تحريض الجماهير يتم استغلاله سياسياً من دعوات التعصب والفوضى.

وشدد صلاح على أن اليوم السابع ليس راعيا للمبادرة ولكن شريك مع شركاء آخرين، قائلا، "نحن نقف كتفاً بكتف مع هذه المؤسسات الكبرى لمواجهة التعصب".

ووجه خالد صلاح الشكر للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الأستاذ كرم جبر، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لهذا الجهد المبذول فة مبادرة التصدى للتعصب للمضى قدما فى تنفيذ هذا المشروع.