شكرا لقرائتكم ماذا قال حسام البدرى لطارق حامد فى جلسة احتواء أزمة الدكة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر ، جلسة مع طارق حامد لاعب الفراعنة لاحتواء غضبه بعد نهاية اللقاء أمام توجو أمس في الجولة الثالثة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتحدث البدري مع طارق حامد مؤكدا أنه لا يليق بلاعب كبير مثله أن ينفعل بهذه الطريقة بعد اللقاء، موضحا له أنه دفع بالثنائي محمد النني وعمرو السولية في البقاء بصفة أساسية لرغبته في الهجوم والضغط وتحقيق الفوز لتصحيح أوضاع منتخب مصر في المجموعة.

فى المقابل، رد طارق حامد بأن عصبيته نتيجة غيرته على قميص منتخب مصر ورغبة منه في المشاركة بصفة دائمة مع الفراعنة لكنه لا يوجد لديه أزمة مع الجهاز الفنى.

على صعيد مغاير، اقترب أحمد توفيق لاعب بيراميدز ومنتخب مصر من المشاركة مع الفراعنة فى لقاء توجو المقرر له بعد غد الثلاثاء بالجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا بعد استبعاد محمد هانى ظهير أيمن الأهلى ومنتخب الشباب، ويعاني محمد هاني من إصابة بكدمة قوية ترتب عليها استبعاده من مواجهة توجو مما يجعل توفيق الأقرب للمشاركة فى مركز الظهير الأيمن بالمباراة. وفاز منتخب مصر على توجو أمس بهدف دون رد سجله الونش ليرفع رصيده إلى 5 نقاط.

في نفس السياق، غادر عمروالسولية لاعب وسط النادي الأهلي، معسكر المنتخب الوطني، لغيابه عن مباراة الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأمم الأفريقية بالكاميرون، أمام توجو، والمقرر لها الثلاثاء المقبل، بسبب إيقافه لحصوله على إنذارين.

ونال السولية الإنذار الثاني له في المباراة التي فاز فيها المنتخب الوطني على نظيره التوجولي، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جرى ضمن مواجهات الجولة الثالثة، سجله محمود حمدى "الونش". وتغادر بعثة المنتخب الوطني إلى توجو في الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الأحد.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 5 نقاط، بالتساوى مع منتخب جزر القمر.