شكرا لقرائتكم أحمد حسن ينتقد اختيارات البدرى ويتسائل: لماذا لم يتم استدعاء كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن الجيل الحالي لمنتخب مصر يضم لاعبين مميزين، لديهم خبرات جيدة، وهناك لاعبين في المنتخب لديهم 50 مباراة دولية على الأقل، وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "أقل لاعب في منتخب مصر لعب 50 مباراة دولية، كما أن هناك لاعبين واعدين مثل محمد هاني وأحمد أبوالفتوح، وهناك خبرات مميزة مثل محمد الشناوي وعمرو السولية وعبدالله السعيد".

وأضاف: "منتخب توجو أقل من المتوسط بين المنتخبات الإفريقية، والدليل أنه لا يمتلك سوى نقطة واحدة، وهو ليس بالمنتخب القوي، ولكن الروح تغيب في بعض الأوقات عن لاعبي منتخب مصر ولذلك كان يجب تواجد أحمد فتحي الذي يمتلك الخبرات والروح العالية ولعب مع الجيل الذهبي، ولديه روح البطولة".

وواصل:" في غياب محمد هاني، كان يجب وجود أحمد فتحي، وكذلك عبدالله جمعة لاعب الزمالك، كان تواجده هامًا في الناحية الهجومية، وهو يمتلك السرعة المطلوبة، وبعد إصابة محمد حمدي لماذا لم يتم استدعاء عبد الله، وبعد إصابة طاهر محمد طاهر كان لابد أيضا من استدعاء كهربا".

كانت قد غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الاحد، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، في طريقها إلى توجو علي متن طائرة خاصة لمصر للطيران رقم MS3030، استعداداً لمواجهة توجو الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التي تستضيفها الكاميرون، وذلك بعد الفوز الصعب الذى حققه الفراعنة فى مباراة الجولة الماضية أمام توجو بالفوز بهدف نظيف.

وقامت سلطات مطار القاهرة، بإنهاء إجراءات بعثة المنتخب الوطني، بمبني الركاب رقم 3 بالمطار، وغادرت البعثة علي متن طائرة خاصة لشركة مصر للطيران متجهة إلى توجو.