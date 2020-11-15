شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأوليمبية الدولية» يصل اليابان لبحث استعدادات أوليمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل رئيس اللجنة الدولية الأوليمبية توماس باخ، اليوم الأحد، إلى اليابان لبحث الاستعدادات لأوليمبياد طوكيو مع حكومة البلد الآسيوي ومنظمي الحدث الرياضي خلال سلسلة من الاجتماعات التي ستمتد حتى الأربعاء المقبل.

وتعد هذه أول زيارة يجريها باخ لليابان، منذ أن قررت اللجنة الأوليمبية الدولية والحكومة اليابانية في مارس الماضي تأجيل دورة طوكيو إلى صيف 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يجتمع باخ، الإثنين، مع رئيس الوزراء اليابني، يوشيهيدي سوجا، وأن يشارك في نفس اليوم في اجتماع مع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو، والذي سيحظى أيضا بمشاركة عمدة العاصمة اليابانية يوريكو كويكي.

ومن المقرر أيضا أن يزور رئيس اللجنة الدولية الملعب الأوليمبي الجديد في طوكيو، الثلاثاء، وأن يعقد مؤتمرا صحفيا الأربعاء في ختام اجتماعاته مع المسؤولين عن تنظيم الحدث الرياضي البارز.

وينتظر أن تجرى خلال هذه اللقاءات مناقشة أحدث الإجراءات المطروحة من جانب المنظمين لتجنب تفشي العدوى بالفيروس التاجي بين الرياضيين والعاملين والجمهور خلال المنافسات الأوليمبية.